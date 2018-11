36 Torino Film Festival: PIERCING di Nicolas Pesce

Reed è tormentato da un oscuro desiderio e una voce misteriosa gli suggerisce come potersi liberare da questa pericolosa pulsione. Pianifica meticolosamente ogni cosa. Saluta con un bacio la moglie e la sua bambina e, in apparenza, parte per un viaggio di lavoro. Con un piano: prenotare una stanza in un hotel e procurarsi una ragazza squillo per soddisfare la sua urgenza omicida. Nel corso di una notte, le dinamiche di potere tra Reed e la prostituta Jackie si fanno ben presto incerte mentre la storia devia verso un folle incubo.

Nazione: USA

Anno: 2018

Durata: 81′

– AFTER HOURS

Nicolas Pesce

dall’omonimo romanzo di/from the novel of the same title by Murakami Ryū

Zachary Galler

Sofia Subercaseaux

Whitney Anne Adams

Alan Lampert

Randall Poster

Christopher Abbott (Reed), Mia Wasikowska (Jackie), Laia Costa (Mona), Marin Ireland, Maria Dizzia, Wendell Pierce

Josh Mond, Antonio Campos, Schuyler Weiss, Jacob Wasserman produzione/production

Borderline Films