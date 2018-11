36 Torino Film Festival: ONE OF OUR AIRCRAFT IS MISSING di Michael Powell, Emeric

«Emeric, con tipica astuzia ungherese, venne fuori con l’idea di ribaltare la storia di 49° Parallelo»: sei aviatori della Raf, dopo aver bombardato Stoccarda, sulla via del ritorno sono costretti a paracadutarsi in Olanda, occupata dai tedeschi. Braccati dai nazisti, vengono passati di mano in mano dagli olandesi che, mimetizzandoli tra loro, li aiutano a raggiungere il Mare del Nord e la salvezza. Leggerezza da commedia per un trascinante gioco a rimpiattino.

Nazione: UK

Anno: 1942

Durata: 102′

Sezione:

– POWELL & PRESSBURGER

Cast and Credits

regia/director

Michael Powell

sceneggiatura/screenplay

Michael Powell, Emeric Pressburger

fotografia/cinematography

Ronald Neame

montaggio/film editing

David Lean

interpreti e personaggi/cast and characters

Godfrey Tearle (George Corbett), Eric Portman (Tom Earnshaw), Hugh Williams (Frank Shelley), Bernard Miles (Geoff Hickman), Hugh Burden (John Glyn Haggard), Emrys Jones (Bob Ashley), Pamela Brown (Els Meertens), Peter Ustinov (il prete/priest), Michael Powell (l’ufficiale portaordini/dispatching officer)

produzione/production

The Archers, British National Films