36 Torino Film Festival: THE SMALL BACK ROOM di Michael Powell, Emeric Pressburger

Una bottiglia di whisky gigantesca incombe sul minuscolo protagonista: un incubo da alcolista che ricorda quello di Giorni perduti di Wilder. Infatti, P&P distillano da un thriller di Nigel Balchin un noir bellico cupo e malato, ambientato nelle stanzette sul retro dei ricercatori addetti allo studio degli esplosivi, a parte la tesissima sequenza finale sulla spiaggia cosparsa di mine. Troppo moderno per l’epoca, anticipa atmosfere di Le Carré.

Nazione: UK

Anno: 1949

Durata: 106′

Sezione:

– POWELL & PRESSBURGER

Cast and Credits

regia, produttori/directors, producers

Michael Powell, Emeric Pressburger

soggetto/story

dal romanzo The Small Back Room di/from the novel of the same title by Nigel Balchin

sceneggiatura/screenplay

Michael Powell, Emeric Pressburger, Nigel Balchin

fotografia/cinematography

Christopher Challis

montaggio/film editing

Clifford Turner

scenografia/production design

Hein Heckroth

musica/music

Brian Easdale

interpreti e personaggi/cast and characters

David Farrar (Sammy Rice), Kathleen Byron (Susan), Jack Hawkins (R.B. Waring)

produzione/production

The Archers, London Film Productions