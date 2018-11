36 Torino Film Festival: LAND di Babak Jalali

Nella riserva indiana di Prairie Wolf vive la famiglia dei Denetclaw. Li raggiunge la notizia della morte di Floyd, il figlio minore, morto in combattimento in Afghanistan. Wesley, il più giovane dei figli ancora in vita, è un alcolista. La morte del fratello sembra non riguardarlo in alcun modo. Raymond, il fratello maggiore, è un ex alcolista con una moglie e due figli. Nonostante senta una forte responsabilità verso l’intera famiglia, Raymond si sente troppo impotente e chiuso in se stesso per fare qualcosa per loro. Fino a quando i problemi che hanno colpito i due fratelli lo obbligheranno a reagire e a tornare a essere un uomo.

Nazione: Italia, Francia, Olanda, Messico

Anno: 2017

Durata: 111′

Sezione:

– FESTA MOBILE/TORINOFILMLAB

Cast and Credits

regia, sceneggiatura/director, screenplay

Babak Jalali

fotografia/cinematography

Agnès Godard

montaggio/film editing

Nico Leunen

scenografia/production design

Dimitri Capuani

costumi/costume design

Carolina Olcese

musica/music

Jozef van Wissem

suono/sound

Eddy de Cloe, Stefano Grosso

interpreti e personaggi/cast and characters

Rod Rondeaux (Raymond Denetclaw), Florence Klein (Sally), Wilma Pelly (Mary Denetclaw), James Coleman (Wesley Denetclaw), Georgina Lightning (Bettie), Antonia Steinberg (Rosie)

produttori/producers

Ginevra Elkann, Christophe Audeguis

produzione/production

Asmara Films, the cup of tea

coproduttori/coproducers

Gianfranco Barbagallo, Gabriel Stavenhagen, Julio Chavezmontes

coproduzione/coproduction

Topkapi Films, Piano, To Be Continued