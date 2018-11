36 Torino Film Festival: LA NUIT A DÉVORÉ LE MONDE di Dominique Rocher

Un caotico party in una grande casa di Parigi. Sam dice addio alla ex fidanzata e desidera andar via il prima possibile. Ma non senza la sua collezione di dischi. Decide così di aspettare che la situazione si calmi. Il giorno seguente, al risveglio, apre la porta e realizza di esser rimasto solo e che i morti viventi hanno invaso le strade di Parigi. Impietrito dalla paura, decide di barricarsi nella casa e di pianificare la sua sopravvivenza. Ma fino a quando potrà resistere al silenzio e alla solitudine?

Nazione: Francia

Anno: 2018

Durata: 93′

Sezione:

– FESTA MOBILE/TORINOFILMLAB

Cast and Credits

regia/director

Dominique Rocher

soggetto, sceneggiatura/story, screenplay

Dominique Rocher, Guillaume Lemans, Jérémie Guez

fotografia/cinematography

Jordane Chouzenoux

montaggio/film editing

Isabelle Manquillet

costumi/costume design

Caroline Spieth

scenografia/production design

Sidney Dubois

musica/music

David Gubitsch

suono/sound

Nicolas Becker, Maxence Dussère, Vincent Cosson

interpreti e personaggi/cast and characters

Anders Danielsen Lie (Sam), Golshifteh Farahani (Sarah), Denis Lavant (Alfred), Sigrid Bouaziz (Fanny), David Kammenos (Mathieu)

produttore/producer

Carole Scotta

produzione/production

Haut et Court