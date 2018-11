36 Torino Film Festival: LA NOCHE DEL TERROR CIEGO di Amando De Ossorio

Nella piscina dell’albergo in cui soggiorna per il fine settimana insieme al fidanzato Roger, la giovane Virginia White si imbatte in Betty, una vecchia amica dei tempi della scuola. Roger invita la ragazza a unirsi a loro per una gita in campagna, ma sul treno, Virginia inizia a essere gelosa del rapporto che si è instaurato tra Roger e Betty. Ignorando i loro avvertimenti, scende dal treno e scappa verso un villaggio che ha notato in lontananza. Giunta lì, Virginia scopre che si tratta di un luogo disabitato e cerca riparo per la notte nelle rovine di un monastero.

Nazione: Spagna, Portogallo

Anno: 1972

Durata: 97′

Sezione:

– AFTER HOURS



