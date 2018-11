36 Torino Film Festival: I KNOW WHERE I’M GOING! di Michael Powell, Emeric Pressburger

In viaggio per raggiungere un’isola dove sposerà (per interesse) un uomo ricchissimo, una ragazza resta bloccata da una tempesta sulle coste della Scozia. E qui comincia a essere attratta dal giovane signorotto locale. Amore e magia nei paesaggi tumultuosi che piacciono a Powell; e un coro di «streghe» celtiche, che con la loro energia irrazionale travolgono il buonsenso piccoloborghese della protagonista.

Nazione: UK

Anno: 1945

Durata: 91′

Sezione:

– POWELL & PRESSBURGER

Cast and Credits

regia, sceneggiatura, produttori/directors, screenplay, producers

Michael Powell, Emeric Pressburger

fotografia/cinematography

Erwin Hillier

montaggio/film editing

John Seabourne

scenografia/production design

Alfred Junge

musica/music

Allan Gray

interpreti e personaggi/cast and characters

Wendy Hiller (Joan Webster), Roger Livesey (Torquil MacNeil), George Carney (Mr Webster), Pamela Brown (Catriona), Walter Hudd (Hunter), Duncan MacKechnie (il capitano della/Captain of Lochinvar), Finlay Currie (Ruairidh Mhór), Petula Clark (Cheril)

produzione/production

The Archers