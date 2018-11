36 Torino Film Festival: A MATTER OF LIFE AND DEATH di Michael Powell, Emeric Pressburger

Peter, pilota della Raf, viene abbattuto sulla Manica; cadendo, intreccia via radio un dialogo romantico con una sconosciuta ausiliaria americana. Quando si risveglia sulla spiaggia, se la trova davanti. Amore a prima vista, se non fosse che l’angelo della morte lo sta cercando per portarlo con sé. Oppure Peter soffre di allucinazioni. Andirivieni tra la Terra (a colori) e l’Aldilà (in b&n), un capolavoro di arguzia, effetti speciali mirabolanti, intelligenza visiva e narrativa.

Nazione: UK

Anno: 1946

Durata: 104′

Sezione:

– POWELL & PRESSBURGER

Cast and Credits

regia, sceneggiatura, produttori/directors, screenplay, producers

Michael Powell, Emeric Pressburger

fotografia/cinematography

Jack Cardiff

montaggio/film editing

Reginald Mills

scenografia/production design

Alfred Junge

musica/music

Allan Gray

interpreti e personaggi/cast and characters

David Niven (Peter D. Carter), Kim Hunter (June), Robert Coote (Bob), Roger Livesey (Dr. Reeves), Kathleen Byron (l’angelo/angel), Marius Boring (la guida celeste n. 71/conductor n. 71), Raymond Massey (Abraham Farlan), Richard Attenborough (un pilota/pilot)

produzione/production

The Archers