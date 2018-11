36 Torino Film Festival: THE TALES OF HOFFMANN di Michael Powell, Emeric Pressburger

I racconti demoniaci di Hoffmann, nella versione musicale di Jacques Offenbach: venditori di occhi, seducenti bambole meccaniche, stregoni che trasformano la cera in diamanti, donne fatali che portano la morte, specchi che rubano l’immagine e maghi che comprano anime. Fantasia goticoespressionista con picchi di delirio visivo, per la quale P&P ricompongono il magnifico gruppo di artisti di Scarpette rosse, Moira Shearer e Ludmilla Tcherina in testa.

Nazione: UK

Anno: 1951

Durata: 133′

Sezione:

– POWELL & PRESSBURGER

Cast and Credits

regia, sceneggiatura, produttori/directors, screenplay, producers

Michael Powell, Emeric Pressburger

soggetto/story

dall’omonima opera di/from the opera of the same title by Jacques Offenbach

fotografia/cinematography

Christopher Challis

montaggio/film editing

Reginald Mills

interpreti e personaggi/cast and characters

Moira Shearer (Stella, Olympia), Robert Rousenville (Hoffmann), Robert Helpmann (Lindorff, Coppelius, Mr Dapertutto, Dr. Miracolo/Miracle), Leonid Massine (Spalanzani, Schlemiel, Franz), Ludmilla Tcherina (Giulietta), Anna Ayars (Antonia)

produzione/production

The Archers, Vega Film Productions