36 Torino Film Festival: NOTHING OR EVERYTHING di Gyeol Kim

Due donne camminano in una foresta in un tempo che è insieme passato e presente. Provengono entrambe dalla città e per loro non potrebbe esistere un ambiente meno familiare. Un ambiente dove tutti gli esseri viventi fanno percepire la loro presenza. Mentre avanzano, ascendendo a una cima, queste due donne del presente inseguono due donne del passato…

Nazione: Corea del sud

Anno: 2018

Durata: 84′

Sezione:

– ONDE

Cast and Credits

regia, sceneggiatura, montaggio/director, screenplay, film editing

Kim Gyeol

fotografia /cinematography

Park Sung Yong

suono/sound

Hong Cho sun

interpreti/cast

Le You Young, Kwon So Hyun

produttori/producers

Ada Solomon

Park Sung Yong