36 Torino Film Festival: IMPETUS di Jennifer Alleyn

Dopo una delusione amorosa una regista s’interroga sulla natura del movimento. E mentre scrive un film ispirato alla sua vita affronta continui imprevisti che modificano le sue idee. Ingaggiato un attore per il ruolo principale, si ritrova sola quando questi decide di lasciare Montréal per New York… Costretta a rivedere la sceneggiatura, incontra però una nuova persona che cambia radicalmente le cose, apportando sviluppi e modificandone il tono del film.

Nazione: Canada

Anno: 2018

Durata: 94′

TFFDOC/INTERNAZIONALE



Cast and Credits

regia, produzione/director, producer

Jennifer Alleyn

sceneggiatura/screenplay

Jennifer Alleyn, con la collaborazione di/with the collaboration of Denis Lavalou

fotografia/cinematography

Jennifer Alleyn, Étienne Boilard

montaggio/film editing

Emma Bertin

scenografia/production design

Marie-Hélène Lavoie

costumi/costume design

Sohpie Lefebvre, Caroline Bodson

musica/music

Edouard Ferlet

suono/sound

Bruno Pucella, Martyne Morin, Laurent Bédard

interpreti/cast

Pascale Bussières, Emmanuel Schwartz, Jorn Reissner, Esfyr Dyachkov