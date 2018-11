36 Torino Film Festival: BIRD di Clint Eastwood

By

Adolescente appassionato di jazz, Charlie Parker ama frequentare artisti e musicisti, dai quali viene soprannominato Yardbird («uccello da cortile»). Si dedica allo studio del sassofono e una volta trasferitosi a New York inizia a suonare in pubblico, giungendo a rivoluzionare sia la tecnica dello strumento che la scena jazz della città. Insoddisfatto e inquieto, Parker è spinto da una tensione autodistruttiva che lo porta ad abusare di droghe e alcolici. Minato nel fisico e incapace di trovare un equilibrio nemmeno accanto alla giovane moglie, il musicista che ha cambiato per sempre il volto del jazz muore ad appena trentaquattro anni.

Nazione: USA

Anno: 1988

Durata: 161′

Sezione:

– UNFORGETTABLES

Cast and Credits

regia, produttore/director, producer

Clint Eastwood

sceneggiatura/screenplay

Joel Olianski

fotografia/cinematography

Jack N. Green

montaggio/film editing

Joel Cox

scenografia/production design

Edward C. Carfagno

costumi/costume design

Glenn Wright, Deborah Hopper

musica/music

Lennie Niehaus

interpreti e personaggi/cast and characters

Forest Whitaker (Charlie Parker), Diane Verona (Chan Parker), Michael Zelniker (Red Rodney), Samuel E. Wright (Dizzy Gillespie), Keith David (Buster Franklin), Diane Salinger (Nica de Koenigswater)

produzione/production

Malpaso Productions, Warner Bros