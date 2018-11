36 Torino Film Festival: THE GLENN MILLER STORY di Anthony Mann

Glenn Miller ha l’ambizione di affermarsi grazie alla creazione di un nuovo stile di jazz. Per vivere suona il trombone in diverse orchestre finché, giunto a New York, abbandona la carriera di concertista per approfondire gli studi musicali e si sposa con Helen. Sarà quest’ultima a convincerlo a fondare una propria orchestra, con la quale Miller finalmente riuscirà a plasmare il suono nuovo e originale che da anni sta cercando. La sua musica ottiene un successo clamoroso e, scoppiata la seconda guerra mondiale, Miller si reca in Europa a suonare per le truppe.

Nazione: USA

Anno: 1954

Durata: 115′

Cast and Credits

regia/director

Anthony Mann

sceneggiatura/screenplay

Valentine Davies, Oscar Brodney

fotografia/cinematography

William Daniels

montaggio/film editing

Russell Schoengarth

scenografia/production design

Bernard Herzbrun, Alexander Golitzen

costumi/costume design

Jay Morley Jr.

musica/music

Joseph Gershenson, Henry Mancini, Glenn Miller

suono/sound

Leslie I. Carey, Joe Lapis

interpreti e personaggi/cast and characters

James Stewart (Glenn Miller), June Allyson (Helen Miller), Charles Drake (Don Haynes), Goerge Tobias (Si Schribman), Louis Amstrong, Gene Krupa

produttore/producer

Aaron Rosenberg

produzione/production

Universal-International