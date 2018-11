36 Torino Film Festival: BLAZE di Ethan Hawke

Blaze è ispirato alla vita di Blaze Foley, l’oscuro e leggendario cantautore country texano che è stato un riferimento per molti talenti come Merle Haggard e Willie Nelson. Il film combina tre differenti piani temporali, intrecciando la ricostruzione del passato di Blaze, il presente e il futuro. Le differenti narrazioni indagano la sua storia d’amore con Sybil Rosen; la sua ultima e tragica notte; e l’influenza che le sue canzoni e la sua morte hanno esercitato su ammiratori, amici e nemici.

Nazione: USA

Anno: 2018

Durata: 127′

Sezione:

– FESTA MOBILE



Cast and Credits

regia/director

Ethan Hawke

soggetto/story

dal romanzo/from the novel Living in the Woods in a Tree di/by Sybil Rosen

sceneggiatura/screenplay

Ethan Hawke, Sybil Rosen

fotografia/cinematography

Steve Cosens

montaggio/film editing

Jason Gourson

costumi/costume design

Lee Kyle

scenografia/production design

Thomas Hayek

musica/music

Shelby Gaines

interpreti e personaggi/cast and characters

Benjamin Dickey (Blaze Foley), Alia Shawkat (Sybil), Josh Hamilton (Zee), Charlie Sexton (Townes Van Zandt)

produttori/producers

Ryan Hawke, Jake Seal, John Sloss, Ethan Hawke

produzione/production

Ansgar Media, Cinetic Media, Village Studios