36 Torino Film Festival: THE MAN WHO STOLE BANKSY di Marco Proserpio

The Man Who Stole Banksy inizia come la storia sul più importante street artist dei nostri tempi narrata dalla prospettiva palestinese, ma presto si trasforma nella scoperta di un vasto mercato segreto di muri e dipinti rubati dalle strade di tutto il mondo, di culture che si incontrano e si scontrano nel confronto con una situazione politica insostenibile e, naturalmente, nel dibattito in corso sulla commercializzazione della street art rispetto alla sua conservazione. Non è una storia singola, ma molte.

Nazione: Italia

Anno: 2018

Durata: 84′

Sezione:

– FESTA MOBILE

