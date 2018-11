36 Torino Film Festival: GONE TO EARTH di Michael Powell, Emeric Pressburger

La preda, la volpe, è rientrata nella tana: con questo grido terminano le sanguinose cacce dei nobili britannici. E la terra, il paesaggio verdeggiante squarciato da tutta la gamma dei rossi che segnalano l’emergere dell’erotismo, guida la storia della giovane moglie del mite pastore che diventa l’amante del vorace signore locale. La natura lotta contro la civiltà, il Technicolor divampa sulle splendide location, Jennifer Jones ritrova la selvaggia carnalità della Pearl di Duello al sole.

Nazione: UK

Anno: 1950

Durata: 110′

Sezione:

– POWELL & PRESSBURGER

Cast and Credits

regia, sceneggiatura/directors, screenplay

Michael Powell, Emeric Pressburger

soggetto/story

dal romanzo Tornata alla terra di/from the book of the same title by Mary Webb

fotografia/cinematography

Christopher Challis

montaggio/film editing

Reginald Mills

scenografia/production design

Hein Heckroth

musica/music

Brian Easdale

interpreti e personaggi/cast and characters

Jennifer Jones (Hazel Woodus), David Farrar (John Reddin), Cyril Cusack (Edward Marston), Sybil Thorndyke (Mrs Marston)

produzione/production

The Archer, Vanguard Films, London Film Productions