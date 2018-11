36 Torino Film Festival: AGE OF CONSENT di Michael Powell

Da New York, un pittore in crisi torna in Australia per ritrovare l’ispirazione: mare, natura, spiaggia e una giovane ninfa disinibita della quale s’innamora. James Mason e la giovane Helen Mirren in un canto luminoso e sensuale che evoca sotterraneamente la Tempesta di Shakespeare (che Powell non riuscì mai a realizzare). Indimenticabile il corpo nudo della donna fatto di sabbia sulla spiaggia.

Nazione: Australia

Anno: 1969

Durata: 103′

Sezione:

– POWELL & PRESSBURGER



Cast and Credits

regia/director

Michael Powell

soggetto/story

dal romanzo Age of Consent di/from the novel of the same title by Norman Lindsay

sceneggiatura/screenplay

Peter Yeldham

fotografia/cinematography

Hannes Saudinger

montaggio/film editing

Anthony Buckley

interpreti e personaggi/cast and characters

James Mason (Bradley Morahan), Helen Mirren (Cora), Jack MacGowran (Nat Kelly), Neva Carr-Glynn (Ma’ Ryan), Andonia Katsaros (Isabel Martley), Michael Boddy (Hendrick), Harold Hopkins (Ted Farrell)

produttori/producers

Michael Powell, James Mason

produzione/production

Nautilus Productions