36 Torino Film Festival: ILL MET BY MOONLIGHT di Michael Powell, Emeric Pressburger

Ancora guerra, ma di resistenza, a Creta, dove due ufficiali britannici e un gruppo di partigiani rapiscono il generale tedesco comandante dell’isola. Basato su una storia vera, l’ultimo film firmato da P&P è un audace gioco a rimpiattino, dove ci si confronta in astuzia e coraggio attraverso tutta l’isola. Domina Dirk Bogarde, nella parte dell’eccentrico capitano Leigh Fermor, emulo di Byron che legge Alice nel paese delle meraviglie.

Nazione: UK

Anno: 1957

Durata: 104′

Sezione:

– POWELL & PRESSBURGER

Cast and Credits

regia, sceneggiatura, produttori/directors, screenplay, producers

Michael Powell, Emeric Pressburger

soggetto/story

dal libro Brutti incontri al chiaro di luna di/from the book of the same title by W. Stanley Moss

fotografia/cinematography

Christopher Challis

montaggio/film editing

Arthur Stevens

musica/music

Mikis Theodorakis

interpreti e personaggi/cast and characters

Dirk Bogarde (Maj. Leigh Fermor), Marius Goring (Maj. Gen. Kreipe), David Oxley (Capt. W. Stanley Moss), Cyril Cusack (Sandy)

produzione/production

The Archers, Vega Film Productions, The Rank Organisation