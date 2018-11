36 Torino Film Festival: THE ELUSIVE PIMPERNEL di Michael Powell, Emeric Pressburger

Dai libri della baronessa Orczy, la storia della Primula Rossa, il gentiluomo inglese che, fingendosi un dandy smidollato, sottraeva gli aristocratici francesi alla ghigliottina. P&P giocano con tutti gli elementi dell’avventura rocambolesca: fughe, travestimenti, duelli (anche verbali), amori incompresi. David Niven perfetto nel gioco degli equivoci e in quello a mosca cieca (scena clou del film, con la mdp che diventa il giocatore bendato).

Nazione: UK

Anno: 1950

Durata: 109′

Sezione:

– POWELL & PRESSBURGER

Cast and Credits

regia, sceneggiatura, produttori/directors, screenplay, producers

Michael Powell, Emeric Pressburger

soggetto/story

dal romanzo La primula inafferrabile di/from the novel of the same title by Emma Orczy

fotografia/cinematography

Christopher Challis

montaggio/film editing

Reginald Mills

musica/music

Brian Easdale

interpreti e personaggi/cast and characters

David Niven (Percy Blackeney), Margaret Leighton (Marguerite Blakeney), Cyril Cusack (Chauvelin), Jack Hawkins (il principe di Galles/prince of Wales)

produzione/production

The Archers, London Film Productions