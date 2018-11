36 Torino Film Festival: LE JARDIN DES DÉLICES DE JÉRÔME BOSCH di Jean Eustache

Quasi un contatto sottotraccia tra la tavola infernale del trittico di Bosch e il cinema di Eustache. La dissertazione improvvisata dell’amico e psicanalista Jean-Noël Picq davanti ad alcuni ascoltatori svela pian piano il pannello più creativo e vitale del pittore, la sua scomposizione delle narrazioni e la concentrazione in punti slegati.

Nazione: Francia

Anno: 1979

Durata: 34′

– JEAN EUSTACHE

regia, sceneggiatura/director, screenplay

Jean Eustache

soggetto/story

da un’esposizione di/from an exposition by Jean-Noël Picq sul quadro di/about the painting by Hieronymus Bosch

fotografia/cinematography

Philippe Théaudière

montaggio/film editing

Jean Eustache, Martine Voisin

suono/sound

N’Guyen Van Tuong, Xavier Vauthrin

interpreti e personaggi/cast and characters

Jean-Noël Picq (narratore/narrator), Sylvie Blum, Catherine Nadaud, Jérôme Prieur (interlocutori/interlocutors)

produzione/production

INA (Institut national de l’audiovisuel) per/for Antenne 2