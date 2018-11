36 Torino Film Festival: LA MAMAN ET LA PUTAIN di Jean Eustache

Uno dei capolavori del cinema e degli anni Settanta, ensemble da camera a tre voci nell’indimenticabile interpretazione di Jean-Pierre Léaud, Bernadette Lafont e Françoise Lebrun. Alexandre, Marie e Veronika si amano, s’incontrano, s’intrecciano, si parlano, in un susseguirsi di commedia e dramma. Spiazzante nel tenero sguardo sul vuoto, il film attraversa ripetute stazioni in interno ed esterno, tra corpi e parole in movimento incerto intorno all’amore. In un materico bianco e nero, si muove in territori tra privato e pubblico capaci di incidere il tempo.

Nazione: Francia

Anno: 1973

Durata: 217′

Sezione:

– JEAN EUSTACHE



Cast and Credits

regia, sceneggiatura/director, screenplay

Jean Eustache

fotografia/cinematography

Pierre Lhomme

montaggio/film editing

Jean Eustache, Denise de Casabianca

suono/sound

Jean-Pierre Ruh, Paul Lainé

interpreti e personaggi/cast and characters

Jean-Pierre Léaud (Alexandre), Bernadette Lafont (Marie), Françoise Lebrun (Veronika), Isabelle Weingarten (Gilberte), Jacques Renard, Jean-Noël Picq, Jean Doucher, Jean Eustache (l’uomo al supermercato/man at the supermarket)

produttore/producer

Pierre Cottrell

produzione/production

Élite Films, Ciné Qua Non, Les Films du Losange, Simar Films, V.M. Productions