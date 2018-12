36 Torino Film Festival: COWBOY MAKEDONSKI di Fabio Ferrero

Goran arriva in Italia dalla Macedonia nel 1993. In poco tempo conquista la fiducia di molti produttori di barolo, cui fornisce la manodopera. Trasferitosi a Govone, dove affitta una modesta cascina, tutto comincia ad andare nel verso sbagliato. Quando sembra non esserci più via d’uscita, decide di intraprendere un viaggio a ritroso, verso est, verso casa. Ma anche la Macedonia sembra respingerlo. Un documentario che sfugge a ogni ordine e pianificazione, che insegue il fantasma di una storia che rischia di rimanere un desiderio incompiuto. Un sogno tragico che non ha fine, come la vita del protagonista.

Nazione: Italia, Macedonia

Anno: 2018

Durata: 65′

Sezione:

– TFFDOC/ITALIANA

Cast and Credits

regia/director

Fabio Ferrero

sceneggiatura/screenplay

Nicola Zambelli, Fabio Ferrero

fotografia/cinematography

Carlo Reviglio

montaggio/film editing

Francesca Bono, Tamara Kotevska

musica/music

L’amortex

suono/sound

Francesco Mina, Darko Boshkovski, Luca Testolin

interpreti/cast

Goran Stojanov, Antoaneta Gocheva

produttori/producers

Alessandro D’Alessandro, Antov Ognen, Fabio Ferrero

produzione/production

4 Rooms Film, Dream Factory Macedonia