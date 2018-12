36 Torino Film Festival: BIX di Pupi Avati

New York, ottobre 1931. Due mesi dopo la morte del trombettista Bix Beiderbecke, suo fratello Burnie giunge in città. Vuole conoscere Lisa, la ragazza che il fratello sosteneva di essere in procinto di sposare. La ricerca non è però semplice. Burnie conosce Joe Venuti e quest’ultimo, unico vero amico di Bix, si offre di aiutarlo. Rintracciata Lisa, la convince a seguirlo nella città natale del musicista. Durante il lungo viaggio, Joe scopre che Lisa in realtà non ha mai conosciuto Bix. Inizia così la narrazione delle tappe straordinarie della vita del trombettista. Una vicenda nell’America del mito, quella degli anni Venti del proibizionismo e della nascita del jazz.

Nazione: Italia

Anno: 1991

Durata: 117′

Sezione:

– UNFORGETTABLES

Cast and Credits

regia/director

Pupi Avati

soggetto, sceneggiatura/story, screenplay

Pupi Avati, Antonio Avati, Lino Patruno

fotografia/cinematography

Pasquale Rachini

montaggio/film editing

Amedeo Salfa

scenografia/production design

Carlo Simi

costumi/costume design

Graziella Virgili, Carla Seinera Bertoni

arrangiamenti/arrangement

Bob Wilber

suono/sound

Chat Gunter, Raffaele De Luca

interpreti e personaggi/cast and characters

Bryant Weeks (Bix), Mark Collver (Burnie), Marie-Louise (Barbara Wilder), Emile Levisetti (Joe Venuti), Sally Groth (Lisa)

produttore/producer

Antonio Avati

produzione/production

Duea Film, Union P.N., Rai Uno