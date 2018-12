36 Torino Film Festival: DRIVE-IN di Demetrio Giacomelli

Il regista, in preda all’inquietudine, gira in automobile per le strade di Milano. Racconta una barzelletta razzista ma poi si giustifica: è un atto performativo. La strada non gli basta. Si chiude in un garage e proietta sul parabrezza la propria biografia in forma di soggetto cinematografico. Ma non resiste alla tentazione di falsificare l’esistenza con il sogno.

Nazione: Italia

Anno: 2018

Durata: 16′

– ITALIANA.CORTI

Cast and Credits

regia, soggetto, fotografia, montaggio, produttore/director, story, cinematography, film editing, producer

Demetrio Giacomelli