36 Torino Film Festival: COL TEMPO di Sara Dresti

Nina e Jago sono fratello e sorella, complici di un rapporto che non ha più nulla di affettivo. Dopo quasi due anni in cui sono scomparsi l’uno per l’altra, si rivedono in seguito alla morte della madre. In una sera che rappresenterà il loro ultimo breve incontro e in quello che diverrà un luogo sospeso nel tempo, porranno fine al loro rapporto.

Nazione: Italia

Anno: 2017

Durata: 7′

Sezione:

– ITALIANA.CORTI



Cast and Credits

regia, montaggio/director, film editing

Sara Dresti

fotografia/cinematography

Angelo Gatti

scenografia, costumi/production design, costume design

Fabiola Dusetta

musica/music

No Clear Mind

suono/sound

Marcello Della Fortezza

interpreti e personaggi/cast and characters

Miriam Podgornik (Nina), Andrea Maffei (Jago)

produttore/producer

Francesco Schiavone