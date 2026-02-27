Alfedena approva il bilancio di previsione 2026-2028: conti in equilibrio e investimenti programmati

Il Comune di Alfedena ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028, definendo il quadro economico e programmatico dell’ente per i prossimi tre anni. Il documento contabile è stato votato all’unanimità dal Consiglio comunale nella seduta del 19 febbraio, confermando la coerenza con il Documento unico di programmazione già approvato.

Il bilancio rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e garantisce gli equilibri sia di parte corrente sia in conto capitale, come previsto dalla normativa vigente. Per il 2026 le entrate correnti dei primi tre titoli sono stimate in circa 1,84 milioni di euro, a fronte di spese correnti pari a poco più di 1,71 milioni di euro e di una quota di rimborso mutui di 128.500 euro. Sul fronte degli investimenti, le entrate in conto capitale per il 2026 ammontano a 771.900 euro, cifra che trova corrispondenza nelle spese previste per opere e interventi sul territorio.

Per il 2027 è previsto un significativo incremento delle entrate e delle spese in conto capitale, con uno stanziamento superiore a 4,9 milioni di euro, legato a interventi programmati e finanziamenti attesi. Anche per le annualità successive il bilancio mantiene l’equilibrio tra entrate e uscite, senza ricorso a utilizzo di avanzo di amministrazione per spese correnti.

Il documento è corredato da tutti gli allegati obbligatori, tra cui il prospetto del fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo pluriennale vincolato e la relazione dell’organo di revisione, che ha espresso parere favorevole. L’amministrazione ha inoltre confermato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri previsti dalla legislazione nazionale.

Con l’approvazione del bilancio 2026-2028, il Comune si dota così dello strumento fondamentale per la gestione dell’ente, programmando risorse e interventi in un’ottica di continuità amministrativa e di attenzione alla sostenibilità dei conti pubblici.