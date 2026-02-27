Alfedena mette all’asta 13 mila metri quadrati in zona artigianale: base 160 mila euro

Il Comune di Alfedena ha avviato ufficialmente la procedura per la vendita dei terreni comunali situati in località Vicenne-Sterpone, approvando la determina a contrarre e il relativo bando di gara per l’alienazione dell’area produttiva inserita nel Piano delle alienazioni 2026-2028.

L’operazione riguarda un unico lotto composto da dieci particelle catastali, dal numero 829 al 838 del foglio 4, per una superficie complessiva di 13.150 metri quadrati, classificati urbanisticamente come zona D1 destinata ad artigianato e piccola industria. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di valorizzare il patrimonio disponibile e reperire risorse economiche da destinare a fini istituzionali, come previsto nel bilancio di previsione 2026.

Il prezzo a base d’asta è fissato in 160.250 euro, oltre all’impegno per l’aggiudicatario di realizzare opere di completamento per un importo minimo stimato in 300 mila euro e di garantire la manutenzione decennale delle infrastrutture realizzate. L’alienazione avverrà mediante asta pubblica con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base, senza possibilità di ribasso.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13 del 12 marzo 2026, mentre la gara si terrà lo stesso giorno alle ore 16 presso la sede municipale di via Luigi De Amicis. Per partecipare è richiesto un deposito cauzionale pari al 10% dell’importo a base di gara. Anche in presenza di una sola offerta valida si procederà all’aggiudicazione.

Gli immobili saranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e tutte le spese notarili e contrattuali saranno a carico dell’acquirente. L’aggiudicatario dovrà inoltre presentare il progetto di completamento delle opere previste prima della stipula definitiva del contratto.

Con questa procedura il Comune punta a rilanciare un’area produttiva rimasta finora inutilizzata, favorendo nuovi insediamenti artigianali e industriali e dando impulso allo sviluppo economico del territorio.