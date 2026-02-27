Alfedena punta sugli investimenti privati: in vendita l’area artigianale di Vicenne Sterpone

Il Comune di Alfedena ha deciso di mettere in vendita i terreni comunali situati in località Vicenne Sterpone, lungo la SS83 Marsicana, con l’obiettivo di rilanciare un comparto destinato ad attività artigianali e di piccola industria che negli anni non ha registrato nuove richieste di insediamento. La scelta dell’amministrazione nasce dalla volontà di valorizzare immobili non più ritenuti strategici per le funzioni istituzionali dell’ente e di favorire iniziative imprenditoriali capaci di generare sviluppo economico e occupazionale.

L’area, classificata come zona D1 nel vigente strumento urbanistico, comprende dieci particelle catastali per una superficie complessiva di 13.150 metri quadrati. Si tratta di terreni acquisiti a seguito di esproprio per la realizzazione di un’area attrezzata per artigianato e piccola industria, rimasta però solo parzialmente urbanizzata.

Una perizia tecnica ha stimato il valore complessivo degli immobili in 460.250 euro, ma da questa cifra vanno sottratti circa 300 mila euro necessari per completare le opere di urbanizzazione, che saranno a carico dell’acquirente. Il prezzo posto a base d’asta è quindi fissato in 160.250 euro. La vendita avverrà in un unico lotto attraverso asta pubblica, con offerte segrete da confrontarsi con l’importo stabilito.

L’operazione rientra nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dell’ente e punta a dare nuovo impulso a un’area produttiva rimasta incompiuta, offrendo al tempo stesso un’opportunità di investimento per soggetti privati interessati a sviluppare attività sul territorio.