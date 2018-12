36 Torino Film Festival: THE BATTLE OF THE RIVER PLATE di Michael Powell, Emeric Pressburger

By

Ritorno al war movie, in Technicolor e VistaVision: le peripezie della corazzata tedesca Graf Spee che, all’inizio della seconda guerra mondiale, opera come nave corsara nell’oceano Atlantico, fino a quando non viene attaccata da tre incrociatori britannici. Centrato su un ideale di cavalleria ormai scomparso, un ritratto di ufficiale gentiluomo (il comandante tedesco, interpretato da Peter Finch) e una spettacolare battaglia navale.

Nazione: UK

Anno: 1956

Durata: 119′

Sezione:

– POWELL & PRESSBURGER

Cast and Credits

regia, sceneggiatura, produttori/directors, screenplay, producers

Michael Powell, Emeric Pressburger

fotografia/cinematography

Christopher Challis

montaggio/film editing

Reginald Mills

scenografia/production design

Arthur Lawson

musica/music

Brian Easdale

interpreti e personaggi/cast and characters

John Gregson (Capt. Bell), Anthony Quayle (il Commodoro/Commodore Harwood), Peter Finch (Capt. Langsdorff), Ian Hunter (Capt. Woodhouse), Jack Gwillim (Capt. Parry), Bernard Lee (Capt. Dove), Christopher Lee (Manolo)

produzione/production

The Archers, J. Arthur Rank