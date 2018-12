36 Torino Film Festival: OH… ROSALINDA!! di Michael Powell, Emeric Pressburger

Ancora un film musicale, girato nello spazio di un palcoscenico diviso in vari ambienti. Adattata da Il pipistrello di Johann Strauss, riambientata nella Vienna occupata del secondo dopoguerra, una bizzarra opera buffa nella quale russi, americani e inglesi s’inseguono, s’imbrogliano, chiacchierano, cantano e ballano tra una stanza e l’altra. Li guida il maestro di cerimonie e trucchi austriaco Anton Walbrook, che in frac e pipistrello ordisce beffe e inganni.

Nazione: UK

Anno: 1955

Durata: 101′

Sezione:

– POWELL & PRESSBURGER

Cast and Credits

regia, sceneggiatura, produttori/directors, screenplay, producers

Michael Powell, Emeric Pressburger

soggetto/story

dall’operetta Il pipistrello di/from the operetta The Bat by Johann Strauss

fotografia/cinematography

Christopher Challis

montaggio/film editing

Reginald Mills

interpreti e personaggi/cast and characters

Anthony Quayle (Orlovsky), Anton Walbrook (Dr. Falke), Dennis Price (Maj. Franck), Ludmilla Tcherina (Rosalinda), Michael Redgrave (Col. Eisenstein), Mel Ferrer (Alfred Westerman)

produzione/production

The Archers, Associated British Picture Corporation