36 Torino Film Festival: THE RED SHOES di Michael Powell, Emeric Pressburger

Il film più celebre di P&P, quintessenza della dannazione romantica. Storia di una giovane, flessuosa étoile combattuta tra l’amore domestico per un coetaneo musicista e la dedizione ossessiva alla danza, impersonata dal mefistofelico ideatore di balletti che l’ha scoperta. Moira Shearer e Anton Walbrook dominano il più fiammeggiante dei mélo di P&P. Al centro, la sequenza del balletto ispirato alla fiaba di Andersen, modello anche per Un americano a Parigi.

Nazione: UK

Anno: 1948

Durata: 134′

Sezione:

– POWELL & PRESSBURGER

Cast and Credits

regia, sceneggiatura, produttori/directors, screenplay, producers

Michael Powell, Emeric Pressburger

soggetto/story

Emeric Pressburger, dall’omonima fiaba di/from the fairy tale of the same title by Hans Christian Andersen

fotografia/cinematography

Jack Cardiff

montaggio/film editing

Reginald Mills

scenografia/production design

Hein Heckroth

musica/music

Brian Easdale

interpreti e personaggi/cast and characters

Moira Shearer (Victoria Page), Anton Walbrook (Boris Lermontov), Marius Goring (Julian Craster), Ludmilla Tcherina (Irina Boronskaja)

produzione/production

The Archers, Independent Producers