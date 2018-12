36 Torino Film Festival: THE LIFE AND DEATH OF COLONEL BLIMP di Michael Powell, Emeric Pressburger

By

Il primo film degli Archers e il loro primo capolavoro in Technicolor: un ufficiale britannico e uno prussiano si sfidano a duello a Berlino nel 1902, diventano amici e s’innamorano della stessa donna durante la convalescenza, attraversano da nemici la prima guerra mondiale e si ritrovano, vecchi, in Inghilterra durante la seconda. Racchiuso in un flashback, il grande, umanissimo affresco di un’epoca e di due diverse sensibilità, amato da Scorsese e Tavernier.

Nazione: UK

Anno: 1943

Durata: 163′

Sezione:

– POWELL & PRESSBURGER

Cast and Credits

regia, sceneggiatura, produttori/directors, screenplay, producers

Michael Powell, Emeric Pressburger

fotografia/cinematography

Georges Périnal

montaggio/film editing

John Seabourne

scenografia/production design

Alfred Junge

musica/music

Allan Gray

interpreti e personaggi/cast and characters

Roger Livesey (Clive Candy), Anton Walbrook (Theo Kretschmar-Schuldorff), Deborah Kerr (Edith Hunter, Barbara Wynne, Angela «Johnny» Cannon), Roland Culver (Col. Betteridge), James McKechnie (Spud Wilson), Albert Lieven (von Ritter)

produzione/production

The Archers, Independent Producers