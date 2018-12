36 Torino Film Festival: TYREL di Sebastián Silva

Tyler si unisce a un amico in occasione di un viaggio verso i monti Carskill, per festeggiare un compleanno in compagnia di diverse persone che non conosce. Non appena giunti a destinazione, risulta evidente che sarà l’unico ragazzo nero e che si sta preparando un fine settimana all’insegna dell’alcolismo. Seppur ben accolto, Tyler non può far a meno di sentirsi a disagio nei confronti dell’affiatato gruppo di ragazzi bianchi. La combinazione di testosterone e alcol comincia a sfuggire di mano, e la già precaria situazione di Tyler assume le sembianze di un incubo.

Nazione: USA

Anno: 2018

Durata: 86′

Sezione:

– AFTER HOURS

Cast and Credits

regia, soggetto, sceneggiatura/director, story, screenplay

Sebastián Silva

fotografia/cinematography

Alexis Zabe

montaggio/film editing

Sofia Subercaseaux, Jennifer Lame

scenografia/production design

Nico Arze

costumi/costume design

Heidi Bivens

suono/sound

Michael Kurihara

interpreti e personaggi/cast and characters

Jason Mitchell (Tyler), Christopher Abbott (Johnny), Michael Cera (Alan), Caleb Landry, Jones (Pete), Ann Dowd

produttori/producers

Jacob Wasserman, Max Born, Sebastián Silva, Gigi Graff, Carlos Zozaya

produzione/production

