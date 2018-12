36 Torino Film Festival: PROCESSO A CATERINA ROSS di Gabriella Rosaleva

By

Il testo del film riproduce esattamente i verbali del processo svoltosi nel 1697 a Poschiavo-Brusio (Confederazione svizzera) contro Caterina Ross, una contadina di trentadue anni, di religione riformata, figlia e nipote di «strie» e a sua volta accusata stregoneria. Il processo è girato nel chiuso di un capannone industriale totalmente abbandonato adiacente a una stazione ferroviaria. La parte riguardante i testimoni d’accusa è girata in esterni in alta montagna. Processo a Caterina Ross, il primo lungometraggio di Gabriella Rosaleva, è stato presentato nel 1982 in occasione del 1° Festival internazionale Cinema Giovani, nella sezione Opere prime. Il restauro digitale del film è stato realizzato nel 2018 dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e dal Centro Sperimentale di Cinematografia (Cineteca Nazionale e Archivio Nazionale Cinema d’Impresa) con il contributo di Equilibra.

Nazione: Italia

Anno: 1982

Durata: 79′

Sezione:

– FESTA MOBILE/EQUILIBRA

Cast and Credits

regia, soggetto, sceneggiatura/director, story, screenplay

Gabriella Rosaleva

assistente alla regia/assistant director

Giovanni Barbieri

fotografia/cinematography

Renato Tafuri

montaggio/film editing

Anna Napoli

suono/sound

Hubert Myhius, Pippo Ghezzi

interpreti e personaggi/cast and characters

Daniela Morelli (Caterina Ross), Massimo Sacilotto (voce del podestà/voice of podestà)

produttori/producers

Mariella Meucci, Emanuela Piovano

produzione/production

S.A.S Cinema Varese