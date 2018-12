36 Torino Film Festival: L’ULTIMA NOTTE di Francesco Barozzi

Bea è una donna in crisi che dopo tanti anni si vede costretta ad abbandonare la città per fare ritorno nella casa di campagna in cui è nata, e dove il fratello e la sorella vivono ancora in condizioni degradate. Insieme alla sorella Emi, si occupa degli animali e delle piante della cascina, mentre Franco, il fratello, lavora in un allevamento della zona. Quando la donna li invita a modificare il loro stile di vita, entra in conflitto con Franco, svelandone la natura violenta e collerica. Bea scopre che fratello e sorella, pur diversi fra loro, condividono le stesse ambigue inclinazioni e più di un segreto. E che quello più pericoloso pulsa ancora.

Nazione: Italia

Anno: 2018

Durata: 87′

Sezione:

– AFTER HOURS

Cast and Credits

regia/director

Francesco Barozzi

soggetto, sceneggiatura/story, screenplay

Francesco Barozzi, Luca Speranzoni

fotografia/cinematography

Nicola Xella

montaggio/film editing

Francesco Barozzi, Domenico Guidetti, Nicola Xella

scenografia, costumi/production design, costume design

Emanuele D’Antonio

musica/music

Luca Perciballi

suono/sound

Alessandro Gaffuri

interpreti/cast

Beatrice Schiros (Bea), Giuseppe Sepe (Franco), Francesca Turrini (Emi), Luca Mazzamurro (Gianni)

produttori/producers

Francesco Barozzi, Giuseppe Sepe, Luca Speranzoni, Nicola Xella