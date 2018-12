36 Torino Film Festival: THE WHITE CROW di Ralph Fiennes

Un giovane di ventidue anni appena, con uno stretto abito scuro e un basco nero, si trova su un aereo in volo da San Pietroburgo a Parigi. È il 1961 e Rudolf Nureyev, non entrato ancora a far parte della leggenda, è membro del rinomato Kirov Ballet e per la prima volta sta viaggiando oltre i confini dell’Unione Sovietica. La vita parigina seduce presto il giovane ballerino desideroso di godere di tutta la cultura, l’arte e la musica che l’affascinante città può offrire. The White Crow, basato sulla biografia di Julie Kavanagh, è la storia di un incredibile viaggio intrapreso da un artista unico che rivoluzionerà per sempre il mondo della danza.

Nazione: UK, Serbia, Francia

Anno: 2018

Durata: 122′

Sezione:

– FESTA MOBILE

