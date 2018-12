36 Torino Film Festival: THIRTY TWO SHORT FILMS ABOUT GLENN GOULD di François Girard

Trentadue frammenti che ripercorrono, senza una precisa cronologia né soluzione di continuità, la vita di uno dei più straordinari talenti pianistici del Novecento: Glenn Gould (1932-1982). Dotato di una tecnica eccezionale e di una grande modernità di rilettura e reinterpretazioni dei classici, Gould è stato una personalità enigmatica e sfuggente. Nel 1964 creò scalpore la sua decisione di ritirasi definitivamente dalla carriera concertistica, per dedicarsi unicamente alle registrazioni in studio, da lui intese come la possibilità più efficace per penetrare il senso della musica. Trentadue piccoli film (come il numero delle Variazioni Goldberg di Bach) che, come lampi, illuminano la biografia del musicista senza pretese storicizzanti ma con suggestioni vibranti come haiku.

Nazione: Canada, Olanda, Portogallo, Finlandia

Anno: 1993

Durata: 98′

Sezione:

– UNFORGETTABLES

Cast and Credits

regia/director

François Girard

sceneggiatura/screenplay

François Girard, Don McKellar

fotografia/cinematography

Larry Manda

montaggio/film editing

Gaétan Huot

scenografia/production design

Charles Dunlop

costumi/costume design

Linda Muir

musica/music

Glenn Gould

interpreti e personaggi/cast and characters

Colm Feore (Glenn Gould), Derek Keurvorst, Katya Ladan, Kate Henning, Sean Doyle

produttori/producers

Niv Fichman, Larry Weinstein, Barbara Willis Sweete, Michael Allder

produzione/production

Rhombus Media

coproduzione/coproduction

Telefilm Canada, Ontario Film Development Corporation