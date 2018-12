36 Torino Film Festival: IFIGENIA IN AULIDE di Tonino De Bernardi

Ifigenia in Aulide letta e recitata in greco nella Grecia di oggi, ad Amarynthos. Di fronte, sulla terra ferma, Aulide. Gli attori vivono la vita comune dell’isola in estate, la videocamera cerca e registra fedelmente. La legittimità dell’operazione sta nella coscienza del presente, che affiora con la presenza dei profughi. Agamennone guida i Greci che vogliono salpare per Troia e vendicare l’onore di Menelao, suo fratello, la cui moglie Elena è fuggita con Patroclo il troiano, lo straniero. Clitennestra, sorella di lei, è la sua sposa e Ifigenia la loro figlia, ma… Chi siamo noi? Noi siamo loro e loro sono noi.

Nazione: Italia

Anno: 2018

Durata: 90′

Sezione:

– ONDE

Cast and Credits

regia, sceneggiatura, fotografia/director, screenplay, photography

Tonino De Bernardi

soggetto/story

Tonino De Bernardi, dall’omonima tragedia di Euripide/from the play of the same title by Euripides

montaggio/film editing

Maicol Casalemusic/music

Lachrymae Antique di/by John Dawnland, Marika Papagikainterpreti/cast

Alcmene Kirìkou, Elene Athanasopoulos, Demos Koletsos, Christos Karavas, Mariella Navale, Sandra Bosco, Despina, Nikos Koletsos produzione/production

Lontane Province Film Italy

coproduzione/coproduction

RAI 3 Fuori Orario