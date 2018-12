36 Torino Film Festival: BLUE AMBER di Jie Zhou

Lotus è una giovane insegnante di scuola materna. Un anno prima suo marito Feng è morto a un passaggio pedonale, investito da un’auto. L’assicurazione della ricca coppia responsabile dell’incidente ha riconosciuto a Lotus un indennizzo, ma per la donna non esiste cifra capace di compensare il suo amore perduto. Quanto costa dunque una vita? Mossa da spirito di vendetta, immersa nei ricordi del passato, Lotus si licenzia, trova lavoro come domestica presso una famiglia dei quartieri alti e comincia a meditare un piano di rivalsa verso tutte le persone benestanti che conosce, calcolando ossessivamente il valore acquisito in termini di denaro dalla vita di suo marito, giorno dopo giorno fino alla morte.

Nazione: Cina

Anno: 2018

Durata: 97′

Sezione:

– ONDE

Cast and Credits

regia/director

Jie Zhou

soggetto/story

dal romanzo/from the novel The Life of 240 Months di/by Yigua Xu

sceneggiatura/screenplay

Zhao Xiaoqiu, Jie Zhou

fotografia/cinematography

Ao Ieong, Weng Fong

montaggio/film editing

Zhang Yifan

scenografia/production design

Geng Huafeng

musica/music

Ellison Lau, Chi Keong

suono/sound

Tu Duu-Chih, Chiang Lien-Chen

interpreti/cast

Wang Zhener, Lu Yulai, Geng Le, Zhang Yao, Wang Caiping

produttori/producers

Ya Ning, Gigi Qi, Qi Zhonghan, Wu Lei, Gu Jingang

produzione/production

Iqiyi Pictures

coproduzione/coproduction

Huoerguosi New Clues Film Production, Zhongwei Imagines Entertainment Company, Beijing Hualu Newmedia & Information Technology, I Think Motion Pictures.