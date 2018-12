36 Torino Film Festival: JULIET, NAKED di Jesse Peretz

Annie è da tempo impegnata in una stanca relazione con Duncan, ossessionato fan di un oscuro rocker di nome Tucker Crowe. Quando, a venticinque anni dalla registrazione, riemerge il demo di una canzone di successo di Tucker, la sua pubblicazione porta a un incontro con l’elusivo rocker che avrà conseguenze inaspettate.

Nazione: USA

Anno: 2018

Durata: 105′

Sezione:

– FESTA MOBILE

Cast and Credits

regia/director

Jesse Peretz

soggetto/story

dal romanzo Tutta un’altra musica di/from the novel of the same title by Nick Hornby

sceneggiatura/screenplay

Evgenia Peretz, Jim Taylor, Tamara Jenkins

fotografia/cinematography

Remi Adefarasin

montaggio/film editing

Sabine Hoffman, Robert Nassau

scenografia/production design

Sarah Finlay

costumi/costume design

Lindsay Pugh

musica/music

Nathan Larson

interpreti e personaggi/cast and characters

Ethan Hawke (Tucker Crowe), Chris O’Dowd (Duncan Thomson), Rose Byrne (Annie Platt), Lily Brazier (Ros Platt), Azhy Robertson (Jackson), Ayoola Smart (Lizzie), Enzo Cilenti (Barnesy), Pamela Lyne (Edna), Denise Gough (Gina), Phil Davis (Terry Burton)

produttori/producers

Albert Berger, Ron Yerxa, Barry Mendel, Judd Apatow, Jeffrey Soros

produzione/production

Bona Fide, Apatow Company

coproduttore/coproducer

Paul Sarony