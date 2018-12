36 Torino Film Festival: ET IN TERRA PACIS di Mattia Epifani

Il Regina Pacis è stato il più grande centro di permanenza temporanea d’Italia. Dal 1998 al 2006 ha ospitato sulle coste del Salento oltre sessantacinquemila migranti. Rimasto in stato di abbandono per molti anni, viene acquistato da privati per essere trasformato in un resort di lusso. I lavori di ristrutturazione, però, riportano alla luce i segni indelebili di un passato fatto di violenze e soprusi, che riemerge a distanza di anni per liberare per sempre vittime e carnefici dall’oblio.

Nazione: Italia

Anno: 2018

Durata: 28′

Sezione:

– ITALIANA.CORTI

Cast and Credits

regia, produttore/director, producer

Mattia Epifani

sceneggiatura/screenplay

Francesco Lefons, Mattia Epifani

fotografia/cinematography

Giorgio Giannoccaro

montaggio/film editing

Mattia Soranzo

scenografia/production design

Luigi Conte

musica/music

Redi Hasa

suono/sound

Gianluigi Gallo

interpreti/cast

Alessandra Viva, Joshua Eji, Collins Chuwuana, Michele Tarantino, Issofou Fofana, Keba Seck, Issofa Kpoumie Nyamsi, Kamrul Mia, Roberto Vincenti, Marcello Petrelli

produzione/production

Muud Film