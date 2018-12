By

E’ uscito in dvd distribuito per la Yamata Video, distribuito dalla Koch Media, un grande classico da gustarsi in compagnia…

Capitan Harlock SSX riprende la storia del pirata spaziale raccontata dal film l‘Arcadia della mia giovinezza . In un mondo conquistato dalla razza aliena degli Umanoidi in cui gli uomini sono ridotti in schiavitù, Harlock insieme a pochi altri, cerca di opporsi con tutte le sue forze alla dominazione aliena.