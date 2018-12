A Natale perchè non regalare un dvd o un blu-ray della Home Video Koch Media?

Manca solo una settimana a Natale, rimangono 7 giorni per trovare i regali giusti per amici e parenti, grandi o piccini. Se sei ancora a corto di idee, il film distribuiti dalla Koch Media potrebbero essere il regalo giusto per amici e parenti.



Dai cartoni animati per i più piccoli alle edizioni limitate per i collezionisti, passando per spettacolari documentari, film cult e grandi successi, fino al cinema d’autore passando per le imperdibili serie TV: regalare un’emozione è quanto di più perfetto nel periodo più magico dell’anno.



Il Natale è famiglia, è casa. Le feste sono pomeriggi passati sul divano, con le gambe scaldate da una pesante coperta e con in mano una tisana o una cioccolata calda, se si è fortunati anche con un caminetto che scoppietta e la neve fuori dalla finestra… Ma senza un libro o un buon film sembrerà sempre che manchi qualcosa!



Un film sotto l’albero ha sempre un tocco di personalità in più: dice molto di chi lo sceglie e guarda al cuore di chi lo riceve.



Inoltre, la cura delle edizioni fa dei DVD e Blu-Ray della Koch Media, qualcosa di altamente emozionale e speciale, qualcosa che assume un valore particolare: al piacere della narrazione dei film si unisce quello della scoperta di packaging particolari e lussuosi, con contenuti extra inediti e rari, booklet con info e curiosità e molto altro. Cosa di meglio per gli appassionati di cinema e per i collezionisti?

Tra i bestseller troviamo successi come Nella Tana Dei Lupi e Seven Sisters e film di Natale come Babbo Bastardo 2.



Ma per veri amanti del cinema e per chi vuole vivere e rivivere i grandi classici senza tempo suggeriamo certamente la nuova riedizione in prezioso mediabook di Grosso Guaio a Chinatown con ore di contenuti extra e card da collezione, Il Piccolo Lord e il cofanetto Romy Schneider – La principessa.

Il cinema, poi, si fa spesso interprete e narratore di altre arti e di grandi passioni. Ed ecco che gli appassionati di musica potranno rivivere le emozioni del bellissimo documentario Amy – The Girl Behind The Name, sugli inizi, sull’ascesa e sui tormenti della giovane Amy Winehouse, e di All Eyez On Me, l’intenso biopic sulla vita e controversa morte di Tupac. Per chi vive di sport o ama sorprendersi con le meraviglie della natura, troviamo invece perfetti il cofanetto della serie di BBC Planet Earth 2, il documentario ufficiale sulla storia della Juventus Bianconeri Juventus Story – ll Film o Domani, che si propone di trovare le risposte per il nostro futuro all’insegna della sostenibilità. Goya, Munch, Van Gogh – I visionari dell’emozione potrà, invece, soddisfare il pubblico raffinato degli amanti dell’arte.



Le emozioni sono anche più belle se sono… in serie! Per gli appassionati di quello che è forse il genere più discusso e chiacchierato degli ultimi anni, il nostro consiglio è di non lasciarsi scappare la serie evento di Niccolò Ammaniti Il Miracolo, la serie cult al femminile Orphan Black sulla clonazione umana e Sherlock, con uno straordinario Benedict Cumberbatch a interpretare il detective più famoso di sempre… da divorare una puntata dopo l’altra!



Il Natale è anche la festa più attesa dai bambini e, come regalo da trovare sotto l’albero, non possono mancare film d’animazione da godersi nelle vacanze con tutta la famiglia come Bigfoot Junior e Luis e gli alieni, oltre alle serie più amate come Masha e Orso e PJ Masks.



Ma l’animazione non è solo per i più piccoli e per i nostalgici delle serie che hanno segnato l’infanzia di intere generazioni, suggeriamo i cofanetti anime della collana di genere Anime Factory di Ken Il Guerriero, Goldrake, Dragon Ball e Lupin III.



Per gli amanti delle emozioni forti, infine, scende in campo Midnight Factory, l’etichetta specializzata nel genere horror, con cult imperdibili come Hereditary o i cofanetti della collana Midnight Classics tra cui L’Armata Delle Tenebre e Il Ritorno Dei Morti Viventi, tutti in edizioni a dir poco sorprendenti.



Cosa aspetti a rendere perfette le feste di chi ami?

Di seguito i link utili per i tuoi acquisti

https://www.kochmedia-film.it/home-video/