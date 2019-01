Al via la IV edizione di FISH&CHIPS International Erotic Film Festival

Quarta edizione per Fish&Chips Film Festival, il Festival internazionale del Cinema Erotico e del Sessuale si svolgerà a Torino dal 17 al 20 gennaio, organizzato dall’Associazione Fish&Chips in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema. Il festival è unico nel suo genere in Italia e per quattro giorni farà di Torino un luogo di scoperta e confronto delle innumerevoli tematiche legate alla sessualità, grazie a 70 film tra sezioni competitive e proiezioni speciali, oltre a mostre, laboratori e incontri che vogliono raccontare il sesso e l’erotismo in modo libero e originale.

giovedì 17 gennaio – giorno 1

Il via ufficiale alla quarta edizione di FISH&CHIPS International Erotic Film Festival avviene con la proiezione inaugurale di giovedì 17 gennaio alle 21.00 nella Sala 1 del Cinema Massimo. Una proiezione speciale che rappresenta la perfetta sintesi dello spirito libero e riflessivo con il quale il Festival stesso vuole avvicinarsi al tema della sessualità, con il film TOUCH ME NOT della regista rumena Adina Pintilie, film vincitore dell’Orso d’Oro alla scorsa Berlinale. Ingresso 7,50 € (ridotto 5 €). Il film sarà nelle sale italiane con I WONDER PICTURES il 14 febbraio.

La sezione OMAGGI, dedicata a personaggi che hanno fatto la storia dello scenario di genere e pornografico mondiale, inizia con un film unico nella ricca filmografia del regista DAVIDE FERRARIO: in occasione del ventennale dall’uscita in Italia di GUARDAMI (1999, Italia, 95’), il film verrà proiettato in 35mm e presentato in sala alla presenza dello stesso Davide Ferrario e di Elisabetta Cavallotti, attrice protagonista del film e interprete di Nina, la pornodiva della pellicola, ispirata dalla figura di Moana Pozzi. Alle 18.15 – Cinema Massimo Sala 3 (Ingresso 6 €, ridotto 4 € per tutte le proiezioni ad eccezione dell’inaugurazione).

Ma la prima giornata di festival propone un fitto programma di sala fin dal mattino con lungometraggi e corti: alle 11.30 alla sala 3 del Cinema Massimo , primo dei 12 lunghi in concorso, il brasiliano SUPERPINA: GOSTOSO É QUANDO A GENTE FAZ! di Jean Santos, inno psichedelico e queer all’edonismo, in cui pansessualità e concetto di genere sono protagonisti dei bizzarri eventi scatenati da nuovo prodotto dal nome sibillino di Amore Primitivo. Sempre per il Concorso Lunghi, alle 16.30 al Massimo, PORTRAITS OF ANDREA PALMER dei registi Huston e Rubin, sulla condizione della sex workers Andrea, cam girl mentalmente instabile a cui viene offerto un lavoro come modella a Los Angeles. Con William Margold, regista e performer della Golden Age of Porn, alla sua ultima apparizione. Entrambi presentati in anteprima nazionale, concorrono per il Premio al Miglior Lungo Fiction (1.000€) , assegnato dal regista Davide Ferrario, il critico cinematografico Sandro Avanzo e la videoartista Titta Cosetta Raccagni.

A seguire Portraits of Andrea Palmer, il corto fuori concorso INNOCENCE della regista piemontese Ilaria Panero .

Nella prima giornata una carrellata di 12 cortometraggi in competizione che mostrano un quadro complesso e variegato dalla cinematografia erotica contemporanea: alle 14.30 al Cinema Massimo Concorso Corti #1 con i primi 6 brevi soft, mentre alle 19.00 al Blah Blah (via Po 21) altri 6 film brevi del Concorso Corti #2 XXX per gusti più estremi. In gara per i premi Miglior Corto e Miglior Corto XXX (300 € ciascuno) assegnati dalla selezionatrice e produttrice Séverine Petit, del critico Lorenzo Rossi e della artista e pornoattivista Slavina.

Per tutta la durata del festival è visitabile la mostra GINGER & GLAMOUR – GINGER&GLAMOUR – MOSTRA DI MANIFESTI E LOCANDINE EROTICO/PORNOGRAFICHE DA COLLEZIONE allo spazio Spacenomore, dalle 11.30 alle 19.30. Ingresso libero.

FISH&CHIPS FILM FESTIVAL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA EROTICO e DEL SESSUALE

4a edizione 17 – 20 gennaio 2018, Torino

Realizzato da Associazione Fish&Chips

In partnership con Museo Nazionale del Cinema

Sponsor: Bitter Rouge

Sponsor tecnici: Giano Design, Poormanger, Silvia Picari, Wovo, Stramonio, Lacumbia Film, Wetaxi

Partner tecnici: Blah Blah, Bunker, Spacenomore, GxT

In collaborazione con PAV – Parco Arte Vivente, Piemonte Movie, Seeyousound, TOHorror, Dams Torino

Con il patrocinio di Città di Torino

Media Partner: Cielo, Revry, Cinemaitaliano.info, Agenda del Cinema Torino, Taxidrivers

Luoghi

Cinema Massimo Via G. Verdi, 18 / Blah Blah Via Po, 21 / Spacenomore Via Giambattista Bogino, 9 / Bunker Via Niccolò Paganini, 0/200 / PAV – Parco Arte Vivente Via Giordano Bruno, 31

Info

www.fishandchipsfilmfestival.com |[email protected]

Facebook facebook.com/fishandchipsfilmfestival |Twitter twitter.com/fish_chipsff | Instagram instagram.com/fishandchipsfilmfest