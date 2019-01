Il Seeyousound Torino International Music Film Festival (25 gennaio – 3 febbraio) ospiterà la reunion del collettivo Songs With Other Strangers

È una reunion eccezionale quella che andrà in scena domenica 27 gennaio a SEEYOUSOUND.

Una reunion attesa da molto e da molti, quella del collettivo di musicisti Songs With Other Strangers, che vedrà ritrovarsi al Cinema Massimo Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo degli Afterhours, Marta Collica (voce dei Sepiatone e tastierista della John Parish Band), Giorgia Poli (degli Scisma e bassista della John Parish band), John Parish (autore e produttore di PJ Harvey, Eels, Sparklehorse, Giant Sand), Stef Kamil Carlens (dei belgi dEUS e leader degli Zita Swoon) e Steve Wynn (frontman dei Dream Syndacate).

Loro – insieme al songwriter Cesare Basile e Hugo Race (membro dei Bad Seeds di Nick Cave e frontman dei True Spirit) – diedero vita a una serie di concerti speciali in cui questi “stranieri” uniti dalla musica si scambiavano ruoli e strumenti, sperimentavano con gli arrangiamenti di canzoni dai propri repertori, riletture di brani di artisti come Leonard Cohen, Lou Reed, Bob Dylan e Michael Gira, ed esploravano quello spazio comune tra i diversi background e le single sensibilità.

Un viaggio di scoperta per gli artisti stessi, un’esperienza unica per il pubblico che ebbe la fortuna di vederli suonare insieme nel 2004, poi ancora nel 2010, quando il regista Vittorio Bongiorno immortalò le loro performance facendone un documentario: Songs With Other Strangers. Rimasto da allora in un cassetto, in attesa che i musicisti si riunissero, il film sarà presentato in anteprima dal regista insieme a Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, Marta Collica, Giorgia Poli, Stef Kamil Carlens e Steve Wynn, durante la V edizione di SEEYOUSOUND (25 gennaio – 3 febbraio) .

In chiusura, un contributo video inedito da Hugo Race, il montaggio esclusivo dei videoclip dell’album “Bu Bir Ruya” di Dirtmusic, realizzati da registi come Esma Ertel, Imre Azem, Chris Eckman, Hodi Siahtiri & Laurent Van Lancker, Mengütay Beyribey, Hugo Race e Murat Ertel.

La V edizione di SEEYOUSOUND Torino si terrà dal 25 gennaio al 3 febbraio 2019 al Cinema Massimo: 10 giorni durante i quali il festival getterà un fascio di luce su documentari, lunghi, cortometraggi e videoclip che mostrano correnti e personaggi musicali che hanno influenzato l’immaginario e il sentire collettivo, o in cui la musica è coprotagonista di storie e immagini degne dei più grandi festival internazionali. Oltre 60 film tra cui 4 anteprime assolute, 1 anteprima europea e 20 italiane affiancati da fitto programma di live, dj set ed eventi, che insieme daranno corpo, voce e luce a una V edizione che è un vero #AMVSTSEE

INFO www.seeyousound.org // [email protected].org