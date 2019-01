OnStage!festival, dal 21 al 27 gennaio, l’America è di scena a Roma

A partire dall’esperienza maturata nei cinque anni di In Scena!, festival di teatro italiano a New York, approda in Italia, in esclusiva per la Città di Roma, OnStage!festival, rassegna in lingua originale nata con lo scopo di veicolare la cultura americana attraverso l’incontro “personale” ed efficace con il teatro, e di costruire un dialogo permanente fra i due paesi, attraverso un network professionale dedicato.

Il festival, in programma per un’intera settimana, dal 21 al 27 gennaio 2019, prevede 6 performance in arrivo direttamente dagli Stati Uniti, fra cui lo spettacolo di Stephan Wolfert CRY HAVOC che, incentrato sulla vita di un veterano, è approdato alla scena Off Broadway: Wolfert terrà anche una masterclass per professionisti. Gli altri quattro spettacoli, appartenenti a compagnie Off Off selezionate tramite bando in America, trattano di argomenti profondamente attuali tra la diffusione incontrollata delle armi (SHOOTER di Sam Graber), l’integrazione culturale nelle relazioni tra sesso, religione e politica (DIRTY PAKI LINGERIE di Aizzah Fatima), la discriminazione di genere (HEDY! The Life & Inventions of Hedy Lamarr di Heather Massie) e il bullismo (LURED di Frank J. Avella).

Gli spettacoli, in scena all’Off Off Theatre in lingua originale con sopratitoli in italiano (traduzioni realizzate in collaborazione con il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Roma Tre nell’ambito del progetto per la didattica innovativa “La traduzione per il teatro” a cura di Sabrina Vellucci con la partecipazione di Barbara Antonucci, Maria Paola Guarducci, Maddalena Pennacchia e gli studenti del corso Magistrale in Letterature e Traduzione Interculturale e del Dottorato in Lingue Letterature e Culture Straniere), saranno preceduti da incontri di approfondimento con giornalisti ed esperti del settore e seguiti da una Q&A con le compagnie, per dar modo al pubblico di confrontarsi direttamente con i temi e gli artisti stranieri eccezionalmente presentati in Italia.

Oltre agli spettacoli, sono in cartellone alcune letture mirate a far conoscere due diversi progetti di sviluppo della drammaturgia, attraverso testi che grazie ad essi si stanno diffondendo. Si tratta di Cherry Lane Mentor Project, progetto di sostegno alla nuova drammaturgia statunitense, con oltre 20 anni di vita e vincitore di un Obie Award e di American Playwrights Project, progetto per la diffusione della drammaturgia contemporanea statunitense di Valeria Orani, prodotto da 369gradi in collaborazione con American University of Rome e curato da Umanism NY e Martin E. Seagal Theatre Center – Graduate Center CUNY. I due testi del Cherry Lane Mentor Project, dal titolo Il mecenate (A Patron of the Arts) e Fratelli (The Siblings Play) saranno messi successivamente in scena al Teatro Palladium il 24 e 25 maggio p.v., interpretati rispettivamente dagli allievi della scuola Teatro Azione di Roma e da una compagnia di studenti del Dams diretti da Tomaso Thellung.

La danza sarà presente con EPT – A Collection of Works, firmato da Emotions Physical Theatre Company su coreografie di Shawn Rawls, opera che raccoglie la sintesi di tre lavori di una compagnia di danza emergente ma già premiata. Anche la musica, ad integrazione della rassegna, sarà presente con due concerti improntati ad un repertorio USA reinterpretato da artisti italiani: quelli di Sara Berni Blues Band e Piji ElectroSwing Project.

Infine, presso il Teatro Torlonia, si terrà la premiazione dell’OnStage Drama Award, il riconoscimento attribuito ad un drammaturgo professionista statunitense a cui viene offerta l’opportunità di essere introdotto in Italia con la prima mondiale di una sua opera inedita. Il prescelto, per questa prima edizione, è un giovanissimo autore californiano, Leland Frankel, per The Girlfriend. A selezionarlo una giuria composta da: Pietro Bontempo (regista, attore, traduttore), Valentina De Simone (giornalista, critico teatrale, traduttore), Massimiliano Farau (regista), Alessia Giangiuliani (attrice), Michele Panella (Regista, traduttore e direttore artistico festival Tramedautore) e Laura Tesman (regista). Il riconoscimento all’autore è una targa in bronzo appositamente realizzata dall’artista Marco Manzo.

OnStage!festival è un’iniziativa promossa da KIT Italia (Roma), The International Theatre (Roma) e Kairos Italy Theater (New York), in collaborazione con MTHI.

La rassegna è realizzata con il patrocinio dell’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia e del Comune di Roma ed in partnership con: Università degli Studi Roma 3 (Dipartimento Lingue Letterature e Dipartimento Filosofia Comunicazione Spettacolo), Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, Teatro di Roma, DAMS – Discipline Arti Musica e Spettacolo, Teatro Azione, Cherry Lane Thatre Mentor Project, American Playwrights Project, Off Off theatre.

Partner tecnici: Camera42, CS Graphic Design, We The Italians

Il festival è gemellato con INSCENA! Italian Theatre Festival New York

IL PROGRAMMA COMPLETO

Lunedì 21 gennaio

Ore 20:30

OFF OFF THEATRE

TEATRO

CRY HAVOC

Scritto e interpretato da Stephan Wolfert

Regia Eric Tucker, con materiali di William Shakespeare

Traduzione Donatella Codonesu

Il folgorante incontro fra teatro e vita di un veterano di guerra

Martedì 22 gennaio 2019

Ore 18:45

INCONTRO

ARMI: PERCHE’, PER CHI

Moderatore Valentina Santarpia, giornalista

Interventi:

Simone Tramonte, fotografo

Federica Mazzeo, psicologa psicoterapeuta

Katrin Hilbe, regista e produttrice

Eccezionalmente in proiezione il reportage fotografico “Brothers in Arms” realizzato da Simone Tramonte nel 2018

Ore 20:15**

Aperitivo

Ore 21:00

SPETTACOLO

SHOOTER

di Sam Graber

Regia di Katrin Hilbe

Con Ean Sheehy, Ian Gould, David Perez-Ribada, Michael Gnat, Nicholas-Tyler Corbin

Prodotto da ManyTracks Inc

Traduzione Valerio Soldà

Sono le armi il pericolo o gli uomini che le impugnano?



Mercoledì 23 gennaio

Ore 17:00

OFF OFF THEATRE

TEATRO

CRY HAVOC

Scritto e interpretato da Stephan Wolfert

Diretto da Eric Tucker, con materiali di William Shakespeare

Traduzione Donatella Codonesu

Il folgorante incontro fra teatro e vita di un veterano di guerra

Ore 18:45

OFF OFF THEATRE

INCONTRO

INTEGRAZIONE, UN PERCORSO INFINITO

In collaborazione con Associazione Nuove Diversità

Moderatore Rajae Bezzaz, inviata di “Striscia la notizia”

Interventi:

Ejaz Ahmad, mediatore culturale

Parisa Nazari, promotrice interculturale

Sabika Shah Povia, giornalista

Aizzah Fatima, autrice e attrice

Ore 20:15**

Aperitivo

Ore 21:00

OFF OFF THEATRE

TEATRO

DIRTY PAKI LINGERIE

Scritto e interpretato da Aizzah Fatima

Drammaturgia Cobina Gillitt

Directed by Erica Gould

Traduzione Alessandra Porcù*

Sesso, religione e politica in collisione: sei musulmane mettono a nudo la propria identità



Giovedì 24 gennaio

Ore 17:00

OFF OFF THEATRE

LETTURA

ingresso libero fino ad esaurimento posti

APP – American Playwrights Project

When January Feels Like Summer (L’estate a gennaio)

Di Cori Thomas

Regia Marco Cavalcoli, con Silvio Impegnoso, Fortunato Leccese, Antonio Muro, Alice Palazzi, Michael Schermi

Traduzione Valentina Rapetti

Progetto nato da un’idea di Valeria Orani e Frank Hentschker, prodotto da 369gradi in collaborazione con Umanism NYC, Martin E. Segal Theatre Center – Graduate Center CUNY e The American University of Rome.

Ore 18:45

OFF OFF THEATRE

INCONTRO

DONNE, SCIENZA E PARITA’

In collaborazione con Associazione DonneScienza

Moderatore Isabella Mezza, giornalista

Interventi:

Sveva Avveduto, ricercatrice

Ilaria Capua, virologa

Heather Massie, autrice e attrice

Ore 20:15**

Aperitivo

Ore 21:00

OFF OFF THEATRE

TEATRO

HEDY! The Life & Inventions of Hedy Lamarr

Scritto e interpretato da Heather Massie

Regia Blake Walton

Traduzione Mariangela Paone*

La vera storia di un’icona glamour di Hollywood genio della scienza

Venerdì 25 gennaio

Ore 17:00

TEATRO VILLA TORLONIA

LETTURA IN ITALIANO

ONSTAGE AWARD

ingresso libero fino ad esaurimento posti

THE GIRLFRIEND (La ragazza)

Di Leland Frankel

Traduzione Daph Mereu

A cura di Pietro Bontempo, con Mily Cultrera, Cristina Del Grosso, Amedeo Bianchimano

1° edizione del premio ad un testo inedito americano

Ore 19:00

OFF OFF THEATRE

TEATRO

LURED

Di Frank J. Avella

Regia di Frank J. Avella e Carlotta Brentan

Con Brendan Daugherty, John DiMino, Cali Gilman, Kalen J. Hall, Marc Lombardo, David Joseph Volino e Carlotta Brentan

Traduzione Michela Compagnoni*

Violenza virale: bullismo e discriminazione dalle cronache ai social



Ore 22:00

OFF OFF THEATRE

MUSICA

SARA BERNI BLUES BAND

Sara Berni (voce)

Egidio Marchitelli (chitarre)

Muzio Marcellini (tastiere)

Mimmo Catanzariti (basso)

Gianni Polimeni (batteria)

Sabato 26 gennaio

Ore 17:00

TEATRO ARGENTINA – SALA SQUARZINA

LETTURA

ingresso libero fino ad esaurimento posti

Cherry Lane Mentor Project

The Siblings Play

Di Ren Dara Santiago, traduzione Michela Compagnoni *

A Patron Of The Arts

Con Mauro Tiberi, Jacopo Carta, Luca Scognamiglio

A cura di Scuola di Recitazione Teatro Azione

Evento realizzato in collaborazione con The Cherry Lane Theatre di New York e Teatro di Roma

Ore 18:45

OFF OFF THEATRE

INCONTRO

ODIO ANTI-LGTBI

In collaborazione con Associazione Certi Diritti, Circolo Mario Mieli

Moderatore Simone Alliva, giornalista

Interventi:

Yuri Guaiana, attivista

Antonio Stango, politologo

Frank J. Avella, autore e regista

Ore 20:15**

Aperitivo

Ore 21:00

OFF OFF THEATRE

TEATRO

LURED

Di Frank J. Avella

Regia di Frank J. Avella e Carlotta Brentan

Con Brendan Daugherty, John DiMino, Cali Gilman, Kalen J. Hall, Marc Lombardo, David Joseph Volino e Carlotta Brentan

Traduzione Michela Compagnoni*

Violenza virale: bullismo e discriminazione dalle cronache ai social



Domenica 27 gennaio

Ore 17:00

OFF OFF THEATRE

DANZA

EPT – A Collection of Works

Emotions Physical Theatre Company

Coreografo Shawn Rawls

Con Shawn Rawls (voce) e i danzatori Leigh Schanfein, Nikki Ervice, Harwin Vasquez e DeAndre Cousley

Danzando in cerca della felicità

Ore 20:30

OFF OFF THEATRE

MUSICA

PIJI ELECTROSWING PROJECT

Piji (voce, chitarra manouche)

Gian Piero Lo Piccolo (clarinetto)

Egidio Marchitelli (live electronics & chitarra elettrica)

Francesco Saverio Capo (basso)

Andy Bartolucci (batteria)

*Traduzioni realizzate in collaborazione con il Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere dell’Università di Roma Tre nell’ambito del progetto per la didattica innovativa “La traduzione per il teatro” a cura di Sabrina Vellucci con la partecipazione di Barbara Antonucci, Maria Paola Guarducci, Maddalena Pennacchia e gli studenti del corso Magistrale in Letterature e Traduzione Interculturale e del Dottorato in Lingue Letterature e Culture Straniere. Sopratitoli a cura di Giulia Casati.

** Aperitivo riservato a chi assiste all’incontro, per usufruirne si deve accedere all’incontro non più tardi delle 19

OnStage! festival

21-27 gennaio 2019

Sito web ufficiale: http://www.onstagefestival.it/

Infoline: [email protected]

Ufficio stampa: Elisabetta Castiglioni

+39 06 3225044 – +39 3284112014 – [email protected]

http://www.elisabettacastiglioni.it/ (ITA) – www.elisabettacastiglioni.com (ENG)

Prenotazioni e prevendita: OFF/OFF THEATRE

Via Giulia 19 – 20 – 21, Roma / DIREZIONE ARTISTICA SILVANO SPADA

Ingresso agli spettacoli: € 15 intero, € 12 ridotto, € 10 convenzioni ([email protected],it)

Abbonamento libero a 6 ingressi a 80 Euro

Orari biglietteria: Dal Martedì al Sabato h.21,00 – Domenica h.17,00

Info e Prenotazioni: +39 06.89239515 – [email protected]

SITO: http://off-offtheatre.com/ – FB: https://www.facebook.com/OffOffTheatreRoma/ – IG: https://www.instagram.com/offofftheatre/?hl=it