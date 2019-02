Nel XVII secolo tre pittori originari di Utrecht si recarono a Roma per ammirare con i loro occhi le opere del Caravaggio (1571–1610). La mostra organizzata dal Centraal Museum di Utrecht punta i riflettori su questi seguaci di Caravaggio. Presenta inoltre alcune opere straordinarie dello stesso Caravaggio mai esposte prima d’ora in Olanda.

Caravaggisti di Utrecht

La mostra è incentrata sulle esperienze di Gerard van Honthorst, Dirck van Baburen e Hendrick ter Brugghen, tre caravaggisti originari di Utrecht che intrapresero un lungo viaggio a piedi verso Roma per contemplare di persona le opere di Caravaggio. Durante la mostra è possibile ammirare le opere migliori di questi artisti nonché alcuni dipinti realizzati dai loro contemporanei europei e dallo stesso Caravaggio. Sono esposti ben settanta capolavori internazionali provenienti, tra l’altro, dalle collezioni dei Musei Vaticani, del Louvre e della National Gallery of Art di Washington.

Un viaggio a Roma nel diciassettesimo secolo

Caravaggio era conosciuto ben oltre i confini dell’Italia e, grazie ai suoi dipinti realistici e drammatici, ricchi di affascinanti contrasti tra luci e ombre, era considerato come un vero innovatore della pittura. Le sue opere furono fonte di ispirazione per artisti di tutto il mondo. L’influsso esercitato da Caravaggio sui tre pittori di Utrecht, unitamente alle esperienze vissute durante il viaggio, è il filo conduttore della mostra.

Tre opere di Caravaggio per la prima volta in Olanda

Per la prima volta si potrà vedere in Olanda il celebre dipinto “La Deposizione” di Caravaggio. In via del tutto eccezionale, il Vaticano ha dato in prestito la tela al Centraal Museum, specificamente per questa mostra. L’opera La Deposizione rimarrà esposta al pubblico solo per quattro settimane. A partire dal 15 gennaio sarà poi possibile ammirare la Medusa di Caravaggio, un dipinto appartenente a una collezione privata. Il terzo Caravaggio è San Girolamo in meditazione, un dipinto mai esposto prima d’ora in Olanda e visibile per l’intera durata della mostra. È disponibile un’audioguida gratuita che offre informazioni e approfondimenti su tutte le opere presentate.