Kunsthal KaDE Amersfoort, dal 26 gennaio al 5 maggio 2019

Il museo Kunsthal KAdE di Amersfoort presenta la mostra “Maestro Van Wittel – Il Maestro olandese delle vedute urbane italiane”, una mostra dedicata al pittore olandese rimasto piuttosto sconosciuto nel paese natio ma diventato famoso in Italia per le sue vedute urbane caratterizzate da grande precisione. La mostra riserva ampio spazio e un’attenzione speciale al lavoro e alla vita di questo artista e presenta opere provenienti da numerose collezioni europee.

Gaspare Vanvitelli

Caspar van Wittel (1653–1736), noto anche come Gaspare Vanvitelli, è conosciuto soprattutto in Italia. Van Wittel nacque ad Amersfoort, ma all’età di vent’anni partì per l’Italia e non fece mai più ritorno al paese d’origine. In Italia ritrasse tra l’altro Roma, Napoli e Venezia fin nei minimi particolari, diventando fonte di ispirazione per altri pittori di vedute urbane.

Le vedute urbane italiane

Dato che Van Wittel non fece più ritorno in Olanda, gran parte delle sue opere è custodita in collezioni italiane, inglesi e spagnole. Fino ad ora, in Olanda, erano esposti solo alcuni disegni e un unico dipinto. Questa mostra consente di ammirare opere di Van Wittel provenienti da ogni angolo d’Europa e offre un quadro completo della vita dell’artista. Al museo Kunsthal KAdE sono esposti circa 45 dipinti e 30 disegni di Van Wittel, affiancati da oltre 30 fra dipinti e disegni di altri maestri olandesi e italiani. Si tratta di un’opportunità esclusiva di scoprire come lavorava l’inventore della veduta urbana italiana e di osservare la straordinaria precisione con cui raffigurava i luoghi.

Paesaggi urbani

Parallelamente alla mostra che si svolge al Kunsthal KAdE, il Museo Flehite ospita un’altra mostra, quest’ultima incentrata soprattutto sulle vedute urbane odierne e sulle vedute cittadine ritratte da Van Wittel accuratamente fotografate ai giorni nostri, per offrire allo spettatore un confronto tra passato e presente. Il fotografo Hans Wilschut ha ripercorso le tracce lasciate da Van Wittel immortalando di nuovo noti paesaggi urbani. Alcuni luoghi sono rimasti praticamente immutati, altri invece hanno un aspetto completamente diverso.

