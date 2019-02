1° marzo al 26 maggio 2019

Gli immensi affreschi paesaggistici di David Hockey (1937) sono talmente ricchi di colore da garantire un vero spettacolo per gli occhi. La mostra Hockney-Van Gogh invita a scoprire l’innegabile influenza di Van Gogh sull’opera di Hockney. Lo spettatore riconoscerà la passione per la natura dei due artisti, il loro amore per i colori accesi e per la sperimentazione prospettica. La mostra paragona i paesaggi spesso imponenti di Hockney, con cui il pittore esprime il suo amore per la natura e per i colori, ai paesaggi di Van Gogh, come quelli nei dipinti “La Mietitura” e “Veduta di Arles con iris”. Hockney dipingeva i suoi paesaggi sempre dalla stessa posizione, in piedi nel mezzo di un sentiero sassoso, poco prima di un incrocio. La mostra espone molti disegni su larga scala, oltre a video, quaderni di schizzi, acquerelli, disegni e manifesti in bianco e nero.