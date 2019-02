9 febbraio 2019 – 21 maggio 2019

Per Pablo Picasso (1881-1973) l’arte grafica era uno dei tanti mezzi con cui sperimentare e nel corso della sua carriera produsse oltre 2,500 stampe in una varietà di stili e tecniche diverse. Il Museo Boijmans Van Beuningen possiede quasi quattrocento stampe di Picasso ed una selezione della collezione verrà esposta al Kunsthal con la mostra ‘Picasso on Paper’, che includerà pezzi unici come le stampe a colori realizzate con la tecnica del Linocut dai soggetti più disparati: dalle nature morte alle corride, dalle scene mitologiche alle figure femminili. La mostra inaugurerà l’iniziativa ‘Boijmans Next Door’, una collaborazione tra diversi musei di Rotterdam per tenere in esposizione le opera della collezione Boijmans anche durante il suo lungo restauro.